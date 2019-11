"Un électrochoc" contre les violences conjugales

Grille d’évaluation

"Cela fait partie du protocole mis en place dans les commissariats et les gendarmeries dès aujourd’hui" , a insisté Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes: "Demain, dès la première plainte, il y aura face à ces femmes des policiers et gendarmes formés qui auront une grille d’évaluation du danger avec 23 critères qui leur permettront de guider la conversation et de ne passer à côté d’aucun indice." L’exécutif évoque aussi une formation "obligatoire" pour les enseignants et la création dans chaque région de deux centres (contre un, en moyenne) de prise en charge des auteurs de violences pour dissuader les récidivistes.

"Pour remédier aux dysfonctionnements de la chaîne pénale mis en évidence par le récent rapport de l’Inspection générale de la justice, – 80% des plaintes classées sans suite dans 88 homicides conjuguaux entre 2015 et 2016 – il faut faire connaître ces dispositifs, les appliquer enfin et donc déployer des moyens massifs pour former les professionnels de la police, de la santé et de la justice. Or, ces moyens font toujours criminellement défaut", déplorent les porte-paroles d’Europe Écologie Les Verts. D’ailleurs, le Conseil de l’Europe vient d’épingler la France pour la faiblesse des moyens consacrée à cette lutte.