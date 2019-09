Un fichier central européen pour lutter contre le terrorisme

Eurojust espère que ce nouveau système permettra aux enquêteurs de faire les liens entre les personnes, les organisations mais aussi entre les actes de terrorisme et le crime organisé. Le registre devrait notamment aider les États membres à faire face au retour de centaines de combattants européens de l’organisation État islamique détenus au Proche-Orient.

Le CTR, que les États membres sont tenus d’alimenter à chaque développement majeur et de mettre à jour tous les trois mois, reprend notamment le nom de la personne impliquée dans une procédure anti-terroriste, le type de crime pour lequel elle est visée, le résumé du cas et les enquêteurs et juges qui y sont affectés.