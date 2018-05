Un gazoduc israélo-chypriote-grec pour réduire la dépendance énergétique européenne

Afin d'exploiter les ressources gazières du sud-est de la Méditerranée, Chypre, la Grèce et Israël veulent faire avancer le projet de gazoduc East Med. Volonté affichée: acheminer le gaz vers le reste de l'Europe et réduire la dépendance du continent à l'égard des ressources russes.

Ce jeudi, lors d'une rencontre organisée à Nicosie, les dirigeants de Chypre, de la Grèce et d'Israël se sont réunis en vue d'étudier la faisabilité du projet de gazoduc East Med et d'en discuter les modalités. Nicos Anastasiades, président chypriote, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son homologue grec Alexis Tsipras entendent officialiser l'accord dès cette année.