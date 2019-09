"Un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait" (Emmanuel Macron)

Nombre de personnalités dans le monde, outre des dirigeants de grandes puissances comme le président russe Vladimir Poutine ou la chancelière allemande Angela Merkel, ont salué la mémoire de Jacques Chirac, l'ancien président français (1995-2007) décédé jeudi à 86 ans.

Le président français Emmanuel Macron a prononcé une allocution télévisée à 20h00 en hommage à Jacques Chirac. Macron a renoncé à se rendre à Rodez, où il devait lancer le débat national sur les retraites dans la soirée. Selon lui, Jacques Chirac était "un homme d’État que nous aimions autant qu’il nous aimait". "Jacques Chirac était un grand Français, libre" qui était un "amoureux taiseux de notre culture" et qui "aimait profondément les gens", a souligné le chef de l’État. "Jacques Chirac était un destin français", a-t-il ajouté, avant de présenter ses condoléances à la famille de l’ancien président. "Plus de 40 années de vie politique avaient fait de Jacques Chirac un visage familier. Et, que nous partagions ou non ses idées, ses combats, nous nous reconnaissions tous en cet homme", a poursuivi Emmanuel Macron.

Nombre de personnalités dans le monde ont aussi salué la mémoire de Jacques Chirac.

Charles Michel, futur président du Conseil européen: "Je retiens de Jacques Chirac le courage d’avoir reconnu la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs au cours de l’occupation de la France par l’Allemagne nazie. Sa défense du 'oui' dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne témoigne aussi d’un engagement prononcé en faveur d’une Europe plus solide."Willy Claes, ministre d’État et ancien secrétaire-général de l’Otan: "Chirac est bien sûr un homme politique qui a été déterminant durant deux générations pour la France, mais aussi l’Europe. Je l’ai surtout côtoyé quand il était Premier ministre sous le président Mitterrand, dans la période dite de cohabitation. Ils formaient un couple un peu étrange. Mitterrand était solennel, un homme fait pour le protocole, alors que Chirac était un dynamique pragmatique."

Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique: "En dépit de nos différends de temps à autre, il fut toujours et sans faillir aimable, généreux (…) Nous avons commencé ensemble le projet de défense européen à Saint-Malo. Nous avons œuvré étroitement (…) pour assurer que l’élargissement de l’Europe se produise de façon à intégrer l’Est et l’Ouest."

Haïm Korsia, grand rabbin de France: "Je garderai précieusement en mémoire sa curiosité pour le monde, sa connaissance du judaïsme et son goût pour l’art, pour tous les arts, tout comme son incroyable courage et sa vision pour faire progresser le pays, notamment lorsqu’il a reconnu la responsabilité de la France dans la rafle du Vel d’Hiv ou quand il a rendu aux Justes la place qu’ils méritaient, dans la crypte du Panthéon."

Ali Bongo Ondimba, le président gabonais: "Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l’Afrique. Il a été pour moi, plus qu’un ami, un père spirituel dont je n’oublierai jamais la bienveillance."

Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne: "Je sais à quel point les Français se sentaient proches de lui. L’ancien Président de la République française incarnait les valeurs européennes de culture, de tolérance et de démocratie."

Ursula von der Leyen, présidente élue de la Commission européenne: "un grand dirigeant, un grand Européen et un homme qui a inspiré toute une génération. Nous devons nous efforcer d'honorer son héritage en construisant une Union plus forte et plus unie".