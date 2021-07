Un journaliste grièvement blessé par balles à Amsterdam

Peter R. de Vries, journaliste et présentateur de télévision de 64 ans , s'est fait tirer dessus dans une rue du centre-ville d'Amsterdam vers 19h30 mardi , alors qu'il sortait du studio d'un talk-show dont il était l'invité. Des témoins ont entendu cinq coups de feu et vu qu'il avait reçu une balle dans la tête, selon la télévision publique néerlandaise NOS.

"Attaque contre la liberté de la presse"

"L'attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable."

"L'attaque contre Peter R. de Vries est choquante et inconcevable, c'est une attaque contre un journaliste courageux et par conséquent une attaque contre la liberté de la presse qui est si essentielle pour notre démocratie et notre État de droit", a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.