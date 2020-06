Un plan de relance historique en Allemagne

Le plan dont a accouché le gouvernement allemand à l’issue de 21 heures de négociations est sans équivalent au sein de la zone euro. Berlin va consacrer 130 milliards d’euros sur deux ans à la relance de son économie. Fruit d’un compromis entre les conservateurs et les Sociaux démocrates, le plan comporte deux volets de relance de l’offre et de la demande.

"Le plan doit être adopté maintenant, car nous voulons rendre une perspective d’avenir aux prochaines générations", a souligné Angela Merkel, qui a promis que malgré le contexte, chaque jeune à la recherche d’une entreprise pour entamer une formation professionnelle duale pourra bénéficier d’une formation, alors que le taux de chômage a grimpé à 6,3% en mai et que 11 millions de salariés sont en chômage partiel. "Nous avons un plan de relance économique, un plan pour l’avenir et bien sûr, nous nous occupons en plus de notre responsabilité pour l’Europe et de la dimension internationale", a ajouté la chancelière.