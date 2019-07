Un retour aux urnes en novembre se précise pour les électeurs espagnols

Le président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, n'est pas parvenu à obtenir la confiance du parlement après la rupture des négociations avec le parti de gauche Podemos en vue de former un cabinet de coalition. Cet échec pourrait se traduire par de nouvelles élections générales.

Pedro Sanchez va-t-il réussir à se maintenir au pouvoir? Après avoir échoué une deuxième fois à obtenir la confiance du Parlement espagnol, rien n’est moins sûr. Hier, lors d’un débat plein de reproches et d’accusations, le Premier ministre socialiste et Pablo Iglesias, chef de file de Podemos et son allié potentiel au sein d’un hypothétique gouvernement de coalition, ont à nouveau montré leur désaccord.