Un télescope capte pour la première fois la naissance d'une planète

C'est une première dans le monde scientifique. L'observatoire européen austral (ESO) a dévoilé la première image d'une planète en train de se former.

Une géante gazeuse

Le Very Large Telescope de l'ESO muni de SPHERE, l'un des instruments les plus performants pour chasser les exoplanètes, a permis aux scientifiques de capter l'image d'une planète en train de naître. Elle se situe dans le disque de poussière et de gaz qui entoure l'étoile naine PDS 70.