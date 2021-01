Un troisième vaccin contre le Covid-19 autorisé dans l'UE

L'Agence européenne des médicaments a finalement donné son feu vert à une utilisation du vaccin d'AstraZeneca pour les plus de 65 ans également.

Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford va faire son arrivée dans l'Union européenne. La polémique sur le nombre de doses n'est pas aplanie.

L'Union européenne progresse dans la lutte contre le Covid-19, même si ce combat connaît toujours et encore quelques ratés: un troisième vaccin contre le coronavirus a été autorisé vendredi à l'échelle de l'UE, où la situation sanitaire reste très tendue dans la plupart des pays et s’aggrave même dans certains d'entre eux. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a en effet approuvé l'utilisation sur le territoire communautaire du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et l'Université d'Oxford, pour toutes les personnes âgées de 18 ans, y compris les seniors.

Vaccination prioritaire

Cet avis positif pour une large tranche de la population, qui devait être suivi du feu vert formel de la Commission, a rassuré la plupart des États membres, qui se demandaient si l'EMA allait suivre la commission de vaccination allemande. Celle-ci a déconseillé jeudi ce vaccin pour les plus de 65 ans, évoquant des données insuffisantes. Une limite d'âge pour l'accès au vaccin aurait contraint la plupart des gouvernements à réexaminer leur stratégie, axée sur la vaccination prioritaire des plus âgés.

2,5 euros Chaque dose de vaccin d'AstraZeneca coûterait environ 2,50 euros en moyenne.

Le vaccin d'AstraZeneca/Oxford était d'autant plus attendu qu'il a le double avantage d'être peu onéreux (environ 2,50 euros la dose en moyenne) et facile à stocker. Il peut être conservé à la température d'un réfrigérateur, contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech qui ne peuvent être stockés à long terme qu'à très basse température.

La technologie est différente des deux premiers vaccins autorisés: c'est un vaccin à vecteur viral: afin de délivrer du matériel génétique dans les cellules du patient, il prend comme support un autre virus (un adénovirus commun chez le chimpanzé) qui a été affaibli et modifié pour empêcher le nouveau coronavirus de se répliquer dans l'organisme humain. Ce vaccin a fait preuve d'une efficacité de 62% en moyenne dans les essais qui ont servi de base à cette décision - un taux inférieur aux deux premiers vaccins -, mais qui pourrait être augmentée suivant le protocole d'administration des deux doses.

Une polémique sur le nombre de doses

La bonne nouvelle que constitue l'autorisation de ce troisième vaccin a toutefois été tempérée par une polémique sur le nombre de doses que les pays européens recevront prochainement. La semaine écoulée a été l’objet d’un bras de fer entre le laboratoire pharmaceutique et les instances européennes, AstraZeneca ayant annoncé qu'il ne pourrait livrer au premier trimestre que 25 à 40% des doses initialement promises à l'UE. Cela correspondrait à 31 millions de doses. La société pharmaceutique aurait finalement proposé cette semaine d'augmenter légèrement son offre, pour fournir 39 millions de doses d'ici fin mars.

La Commission a adopté un mécanisme permettant de contrôler les exportations hors de l'UE des vaccins contre le Covid qui y sont produits.

Vendredi, la Commission européenne a accentué la pression en publiant le contrat signé avec AstraZeneca, amputé de parties entières noircies pour des raisons de confidentialité. Elle a également adopté un mécanisme permettant de contrôler les exportations hors de l'UE des vaccins contre le Covid qui y sont produits et empêcher la sortie de doses destinées aux Européens. Une autorisation sera délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où le vaccin est fabriqué, mais l'exécutif européen a "fortement déconseillé" les initiatives nationales qui pourraient intervenir.

Un problème de rendement?

La Commission et les États membres n'ont pas été satisfaits des explications d'AstraZeneca, qui a avancé un problème de rendement sur le site d'un de ses sous-traitants, la société Henogen à Seneffe, dans le Hainaut. Cette usine, qui produit la substance active du vaccin du groupe britannique, vient d'être cédée par le français Novasep au géant américain Thermo Fisher Scientific.

"Nos inspecteurs n’ont pas détecté de problème de qualité ou de problèmes particuliers de rendement" à Seneffe. Une source à l'AFMPS

L'AFMPS (Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé) s'est rendue récemment à Seneffe pour inspecter le site, dans le cadre d'un suivi de routine et pour une autorisation d'extension de capacité. "Nos inspecteurs n’ont pas détecté de problème de qualité ou de problèmes particuliers de rendement. L’extension de capacité est agréée et commence à produire. Le projet d’extension n’a pas pris de retard ni techniquement ni réglementairement", a indiqué vendredi à L'Echo une source autorisée au sein de l'agence. Une deuxième inspection, demandée par la Commission européenne, doit avoir lieu.