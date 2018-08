Un viaduc autoroutier s'écroule à Gênes, en Italie

"Les équipes des pompiers sont engagées en nombre, les équipes de recherches et cynophiles sont activées", annoncent les pompiers sur Twitter. Des voitures sont en effet tombées dans le vide.

Le ponte Morandi surplombe les quartiers périphériques de Sampierdarena et Cornigliano. Il date des années 60. Des travaux de rénovation avaient été menés en 2016. Ce viaduc autoroutier est long de 1.182 mètres et se situe à une hauteur comprise entre 45 et 55 mètres au-dessus du sol.