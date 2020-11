Une attaque "terroriste" à Vienne fait deux morts

Plusieurs hommes armés, dont au moins un est toujours en fuite, ont attaqué lundi six lieux distincts de Vienne, à proximité de la synagogue du centre de la capitale autrichienne, faisant deux morts et au moins 14 blessés.

Une chasse à l'homme a été lancée dans la nuit de lundi à mardi à Vienne après un attentat qui a fait au moins deux morts et semé la terreur dans la capitale autrichienne, une "attaque terroriste" selon le chancelier Sebastian Kurz.

Les tirs ont éclaté en début de soirée, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'un reconfinement de l'Autriche pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le drame s'est déroulé en plein coeur de la capitale autrichienne, près d'une importante synagogue et de l'Opéra. "A ce stade, il n'est pas possible de dire si la synagogue" était la cible des tireurs, a déclaré Oskar Deutsch, le président de la communauté israélite de Vienne (IKG).

Six lieux

En tout, "six lieux différents" ont été visés par les tirs, selon la police.

Des témoins ont raconté avoir vu un homme tirer "comme un fou" avec une arme automatique. "On aurait dit des pétards, puis on a réalisé qu'il s'agissait de coups de feu", a expliqué l'un d'eux sur la chaîne de télévision publique ORF. Un témoin interrogé à la télévision a dit avoir vu "une personne courir avec une arme automatique", un autre faisant état d'"au moins 50 coups de feu".