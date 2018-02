Une députée française porte plainte après une lettre d'"un racisme inouï" et des menaces de mort

"Je n'ai jamais subi une attaque d'un tel racisme. Et on me menace de mort. On ne peut pas laisser passer ça ", a déclaré Avia, née au sein d'une famille originaire du Togo.

Un rappel de la "virulence du racisme antinoir"

"Il faut faire évoluer la législation et prendre en compte les évolutions techniques les plus récentes et les moyens qu'internet met à disposition des auteurs de haine et de propos discriminatoires et racistes."

De son côté, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) a indiqué qu'il envisageait de porter plainte. "Il demande que les pouvoirs publics, les élus, les associations et tous les acteurs concernés se mettent à l'ouvrage pour faire évoluer la législation et prendre en compte les évolutions techniques les plus récentes et les moyens qu'internet met à disposition des auteurs de haine et de propos discriminatoires et racistes", ajoute le mouvement dans un communiqué.