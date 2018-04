"Une forme de guerre civile réapparaît en Europe" (Macron)

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé les nationalismes qui divisent l'Europe et la menace de "l'illibéralisme", lors d'un discours historique prononcé ce mardi au Parlement européen à Strasbourg. M. Macron a appelé à raviver le projet européen. Une Europe qui protège et règle les défis importants, comme la migration.

"Une forme de guerre civile" réapparaît en Europe a averti le président de la République française Emmanuel Macron ce mardi au Parlement européen à Strasbourg. Dans un discours fort centré sur l'urgence et la crise de confiance en l'Europe, le président Macron a invité les députés européens à relancer le projet européen autour d'une nouvelle souveraineté.

"Certains nous disent que le peuple ne veut plus de l'Europe", a-t-il dit. Mais "ce n'est pas le peuple qui a abandonné l'idée européenne, c'est la trahison des clercs qui la menace", a-t-il ajouté, dénonçant "la voie sans retour au déchirement du nationalisme", "il faut raviver l'Europe des peuples en puisant à la source de la démocratie".

Face au retour des nationalismes et de "l'autoritarisme", face à "l'illusion du pouvoir fort" et à "l'illibéralisme", le président Emmanuel Macron a mis en avant "la force du modèle démocratique européen". "Ce modèle démocratique qui nous rassemble, ce modèle européen n'est ni abstrait, ni daté", a-t-il insisté.

Un débat a suivi entre les députés européens et le président français , un fait rare au Parlement européen et un luxe que celui-ci ne peut se permettre en France vu la Constitution de son pays.

"Vous avez dit beaucoup de bêtises"

"Quand j'entends le président français s'exprimer de cette manière, je me dis que la vraie France est de retour"

"Quand j'entends le président français s'exprimer de cette manière, je me dis que la vraie France est de retour ", a réagi Jean-Claude Juncker , le président de la Commission européenne.

Les présidents du PPE (centre droit), Manfred Weber , et du S&D (socialistes), Udo Bullmann ont salué cette volonté de réforme, tout en insistant sur le passage aux actes et sur l'importance d'inclure le Parlement dans le processus. "Il ne suffit pas de jouer l'hymne européen, il faut aussi passer aux actes", a dit Udo Bullmann, "la tâche ne sera pas facile".

Le co-président des Verts Philippe Lamberts a salué, lui aussi, les ambitions européennes de M. Macron. Mais l'écologiste a aussitôt dénoncé certaines actions du président en France, comme les arrestations à domicile dans le cadre des lois antiterroristes et la répression des mouvement écologiques à Notre-Dame-des-Landes, le député belge évoquant l'arrestation de sa propre fille par la police française lors des opérations. M. Lamberts, un brin provocateur, a remis en séance à Emmanuel Macron une corde symbolisant la solidarité européenne.

"Vous avez dit beaucoup de bêtises" , lui a glissé, en privé, le président français, visiblement mécontent. Lors du débat, il s'est expliqué. "Je suis ici par la volonté du peuple français (...) vous pouvez tenir des propos d'estrades, ils peuvent vous aller parce que vous avez le confort de ce lieu, mais moi je l'ai pas". Emmanuel Macron a affirmé qu'il assume les lois contre le terrorisme. "Je ne peux vous laisser dire les bêtises que vous avez proféré". S'agissant du projet de Notre-Dame-des-Landes, "on ne peut construire aucun projet si on ne respecte pas les règles de la République" a dit M. Macron, faisant allusion aux "déborderments" des "zadistes".

"Souveraineté européenne"

Le président français a décliné les grands thèmes autour desquels il voit cette souveraineté européenne se développer. Une souveraineté européenne plus efficace que le niveau étatique.

"Nous avons besoin d'une forme de souveraineté plus forte que la nôtre", a-t-il expliqué, "afin d'apporter les bonnes réponses aux défis comme la migration et la protection des citoyens".

Lire plus

M. Macron a appelé à dépasser le problème de la migration et le blocage de certains Etats autour des quotas de réfugiés en créant un "programme européen" pour financer les collectivités locales qui accueillent les réfugiés.

M. Macron a appelé à créer une feuille de route pour la réforme de la zone euro et rappelé l'importance de l'Union bancaire.

Ce qui nous tient aussi "c'est un sentiment d'appartenance et une culture", a-t-il poursuivit, insistant sur les droits d'auteurs et la création artistique, "ce bouillon de culture sans lequel l'Europe ne serait plus ce continent de diversité".