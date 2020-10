Une petite note optimiste sur le théâtre d'ombres du Brexit

Alors que les négociations reprennent, et malgré la menace britannique de ne pas respecter le traité de retrait, des diplomates européens évoquent une dynamique de négociation très positive.

Le dernier cycle de négociations sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a été "l'un des plus positifs à ce jour", selon une source diplomatique citée mardi par l'agence Reuters. "J'ai aussi entendu dans les couloirs des sentiments positifs", confirme à L'Echo un diplomate européen, à la veille de la reprise des négociations entre les équipes de Michel Barnier et David Frost.