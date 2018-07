Une première partie de quinquennat durablement entachée

Emmanuel Macron s’emploie à reprendre la main dans l’affaire Alexandre Benalla. L’histoire de la Cinquième République montre qu’il a toutes les chances de rebondir.

Lors d’un déplacement dans les Hautes-Pyrénées jeudi, Emmanuel Macron a estimé que l’affaire Benalla n’était pas autre chose qu’une "tempête dans un verre d’eau". Depuis quelques jours, le chef de l’État français s’applique à circonscrire un incendie déclenché le 18 juillet par les révélations du journal Le Monde. Par l’accusation (contre la presse), la boutade et la raillerie, il s’active à minimiser un fait divers qui s’est tout de même traduit par des mises en examen en rafale, le licenciement d’un chargé de mission de son propre cabinet, un report à l’automne de l’examen de loi sur la réforme des institutions, une enquête judiciaire, deux commissions d’enquête parlementaire et une enquête administrative.

Vœu pieux ou méthode Coué, l’idée est désormais de réduire autant que faire se peut ce qui avait pris la taille d’un bassin olympique à un simple "verre d’eau" et de redémarrer à la rentrée de septembre sur des bases assainies. Y arrivera-t-il? C’est toute la question.

Une interrogation pertinente si l’on en juge par le commentaire d’un conseiller du Premier ministre cité dans la dernière édition du Canard Enchaîné. Dans l’hebdomadaire satirique, celui-ci estime en effet qu’il faudra "l’été pour faire oublier cette affaire, un an pour reprendre la maîtrise du quinquennat et pour pouvoir à nouveau imposer les réformes les plus délicates. Après seulement, on pourra repartir à la conquête de l’opinion".

L’affaire et ses conséquences

Si le cas Alexandre Benalla a pris tant d’ampleur, c’est aussi parce qu’il est apparu dans une actualité creuse, juste après la Coupe du monde de football. Aucun événement salvateur n’est venu faire diversion et le sujet a largement occupé télévisions et journaux.

Vue en plein écran ©REUTERS

En résumé, Le Monde révèle le mercredi 18 juillet avoir identifié dans une vidéo amateur, un chargé de mission à l’Élysée frapper un jeune homme en marge des manifestations du premier mai à Paris. L’homme en question est Alexandre Benalla, très proche collaborateur d’Emmanuel Macron depuis sa campagne présidentielle, essentiellement chargé des questions de sécurité sur le plan officiel et privé. Or, et c’est là tout le problème, non seulement Alexandre Benalla n’avait pas la qualification pour jouer au policier mais l’Élysée et nombre d’administrations ont alors scellé une sorte de pacte du silence afin d’éviter un scandale. D’autant que selon l’article 40 du Code pénal, toute autorité constituée ayant eu vent de l’incident aurait dû le signaler au procureur de la République. Ce qui n’a pas été fait. Alexandre Benalla a juste été mis à pied 15 jours avant d’être finalement licencié. C’est pourquoi, dès après la révélation, la justice s’est auto-saisie. Des gardes à vue et cinq mises en examen ont été décidées. Les députés et les sénateurs ont décidé de lancer des auditions et une enquête administrative a été déclenchée.

"Il faudra l’été pour faire oublier cette affaire." édouard philippe premier ministre

D’abord muré dans le silence, et alors que ses troupes ne ménageaient par leurs efforts afin d’éviter que le chef de l’État soit touché, Emmanuel Macron a fini par s’exprimer dans le courant de cette semaine devant des députés de sa majorité, affirmant dans une improvisation à l’évidence calculée que le seul responsable c’était lui, tout en accusant la presse d’avoir dit beaucoup de bêtises.

Dans son édition de vendredi, le journal Libération a fait remarquer avec perfidie que s’il y avait eu plus de transparence dès le départ, les journalistes auraient sans doute mieux fait leur travail. Une presse qui, une fois n’est pas coutume, a obtenu les louanges de l’opposition toutes tendances confondues

Opposition ragaillardie

À son corps défendant, Emmanuel Macron a réussi l’exploit de réveiller une opposition moribonde, laquelle a de surcroît manifesté à l’unisson son indignation. Sans compter qu’à gauche comme à droite, les éditorialistes ont quasiment parlé de la même voix en épinglant à la fois les violences commises par le chargé de mission et la dissimulation des faits pendant deux longs mois. Il y a fort à parier que l’exécutif réussira dans les temps à déterminer sa reprise en main.