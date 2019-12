Ursula von der Leyen: "C'est le moment 'Man to the Moon' de l'Europe"

C’est le moment "Man on the Moon" de l'Europe, a lancé mercredi Ursula von der Leyen en posant, en référence à l'odyssée américaine lancée par John F. Kennedy. Deux semaines après son entrée en fonction, elle pose son premier grand acte politique en présentant avec son vice-président au Climat Frans Timmermans le "Pacte vert" européen. Un programme d’action pour rendre l'Europe neutre en carbone pour 2050 - objectif qui doit encore être adopté par le Conseil européen. "Notre objectif est de réconcilier notre économie avec notre planète", dit-elle.

Nous voulons être aussi ambitieux que nous le pouvons et aussi réalistes que possible.

La stratégie propose 50 actions et couvre tous les secteurs de l'économie - de la chimie à l'agriculture, des bâtiments au transport. Il s'agit tout en arrêtant les émissions de créer des emplois et doper l'innovation, dit la Commission européenne, vers qui tous les regards de la Conférence climatique de Madrid (COP25) sont tournés. "Je suis convaincue que le vieux modèle de croissance, qui est basé sur les énergies fossiles et la pollution est obsolète et déconnecté de notre planète (…) nous voulons être l'avant-garde de l'industrie respectueuse du climat."