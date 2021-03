Ursula von der Leyen: "On verra que notre approche sur les vaccins était la bonne"

Ursula von der Leyen a beau choisir des formules précautionneusement diplomatiques, son message est on ne peut plus ferme. Quand elle lance aux partenaires de l’Union – à commencer par le Royaume-Uni – une "invitation à l’ouverture", celle-ci a des accents d'ultimatum: la Commission veut durcir ses conditions de sortie des vaccins aux pays qui ne rendent pas la pareille. Après six semaines de contrôles d'exportations, l'UE n'a bloqué qu'une livraison de doses à destination de l'Australie, pour plus de 300 demandes. La présidente de la Commission européenne l’a dit mercredi: elle veut que les exportations soient réciproques, mais pas seulement. "Ce doit aussi être proportionné, parce qu'il est difficile d'expliquer aux Européens que nous exportons des vaccins à des pays qui ont des taux de vaccination beaucoup plus élevés", reprend-elle dans une interview accordée jeudi soir à L’Echo et d’autres journaux européens.