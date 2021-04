Ursula von der Leyen à propos du "sofagate": "Je me suis sentie blessée en tant que femme"

Faiblesse, humiliation, offense... Les eurodéputés ont eu des mots très durs lundi, lors d'un débat au Parlement européen sur la visite en Turquie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et du président du Conseil Charles Michel. Ce déplacement, daté du 6 avril, avait été marqué par un incident protocolaire lors d'une rencontre avec le Président turc Recep Tayyip Erdogan. Ursula von der Leyen n'avait eu d'autre choix que de s'asseoir en retrait de l'entrevue, sur un sofa, alors que Charles Michel et le président Erdogan siégeaient côte à côte.

"Balayer devant sa porte"

" Je me suis sentie blessée, seule, en tant que femme et en tant qu’Européenne. Il ne s’agit pas que de disposition de fauteuils ou de protocole, là nous touchons vraiment à ce que nous sommes ", a lancé la présidente Ursula von der Leyen. "Cela montre aussi à quel point le chemin est encore long jusqu’à ce que les femmes soient traitées à égalité, toujours et partout." Elle a qualifié le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul sur la lutte contre les violences faites aux femmes de "piètre signal" , tout en invitant les États de l'UE à "balayer devant leur propre porte", certains n'ayant pas encore ratifié cette convention.

Charles Michel a réitéré "ses regrets vis-à-vis de la présidente de la Commission et vis-à-vis de celles qui se sont senties offensées", affirmant qu'il s'était engagé "à faire en sorte que cela ne se reproduise plus". Il a ensuite ramené le débat sur le terrain protocolaire. "À cet instant, et sans le recul, j'ai décidé de ne pas réagir davantage afin de ne pas créer un incident politique encore plus grave", a-t-il dit, avant de réaffirmer son "engagement total" à œuvrer à la parité des genres. "Cette leçon est aussi une leçon pour moi. Je veux puiser la force et l’engagement pour la non-discrimination", a-t-il martelé.