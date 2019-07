Ursula von der Leyen en "road show" avant de présider la Commission

Pour parvenir au plus haut poste de l’Union européenne, il ne suffit pas que la ministre allemande de la Défense ait été désignée par les chefs d’État ou de gouvernement, mardi dernier, après un sommet marathon. Il faut aussi qu’elle recueille la majorité absolue de 376 voix au Parlement européen.

Théoriquement, les trois grands partis, démocrates chrétiens (PPE), socialistes (S&D) et libéraux (Renew Europe), détiennent une majorité de 444 élus . La candidate allemande devrait l’emporter lors du vote.

Rencontre avec Michel

La nomination de Charles Michel fait partie du "package" de nominations aux plus hautes fonctions de l’UE décidé par les Vingt-huit le 2 juillet (présidence de la Commission, du Conseil, de la BCE et Haut représentant). Un échec d’Ursula von der Leyen entacherait l’équilibre général de cet accord.

Les Verts peu convaincus

Lors de cette rencontre d’une heure, les écologistes et la démocrate chrétienne se sont entretenus du climat et de l’environnement. Les Verts, peu convaincus, voient en elle une "obligée" de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français Emmanuel Macron, ce qui est, à leurs yeux, "un sérieux handicap".