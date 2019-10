Ursula von der Leyen nomme les candidats commissaires français et hongrois

Thierry Breton et Oliver Varhelyi doivent encore recevoir le feu vert du Parlement européen.

La prochaine présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement nommé les commissaires hongrois et français dans sa future équipe, a confirmé son porte-parole. Le gouvernement roumain a également été invité à désigner un nouveau candidat le plus rapidement possible.