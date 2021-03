Vaccin AstraZeneca: pas de risque spécifique lié à l'âge, selon l'EMA

L'EMA estime qu'il n'y a pas de corrélation entre l'âge et la formation de caillots sanguins chez les sujets ayant développé des effets secondaires après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca.

Les experts enquêtant sur des liens présumés entre le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 et des caillots sanguins ce sont réunis une nouvelle fois pour présenter leurs derniers rapports d'évaluation. Ils n'ont pas trouvé de facteurs de risque spécifique s liés au vaccin, en ce compris l’âge, mais poursuivent leurs analyses , a annoncé mercredi l' Agence européenne des médicaments (EMA).

L'Allemagne, tout comme un certain nombre d'autres pays, a déconseillé mardi l'usage du produit chez les plus jeunes après le signalement de quelques cas de caillots sanguins. Une annonce survenue malgré les arguments avancés par l'EMA, qui s'était prononcée le 18 mars dernier en faveur du produit, l'estimant "sûr et efficace" après son analyse d'urgence.