Vaccin contre le coronavirus: la Belgique ne soutient pas l'accord avec AstraZeneca

Allemagne, Italie, France et Pays-Bas ont passé accord avec le groupe né en 1999 de la fusion du Suédois Astra et du Britannique Zeneca. Cet accord prévoit l'approvisionnement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne dès qu'un vaccin contre le Covid-19 sera découvert, a indiqué le ministère allemand de la Santé. Le groupe pharmaceutique a de son côté estimé samedi dans un communiqué que le nombre de doses pourrait aller jusqu'à 400 millions.

"Cette initiative affaiblit tout le monde"

Et la Belgique? Elle soutient la ligne de la Commission, à savoir un effort commun des 27 pour passer des contrats avec les groupes pharmaceutiques engagés dans le développement d'un vaccin. Une enveloppe européenne de 2,4 milliards d'euros y est destinée afin d'agir plus "rapidement, facilement et économiquement", tout en évitant une compétition malsaine entre États membres de l'UE. Mot d'ordre: "L'UE doit former un front uni" dans ces efforts pour parvenir à un vaccin pour "tous", avait insisté la Commissaire à la Santé, Stella Kyriakides. Ce vendredi pourtant, la Commission s'était félicitée d'avoir obtenu un "soutien politique clair" de la part des 27 autour de cette idée, tout en rappelant que la Santé restait une compétence nationale.