Vaccins Pfizer: un retard limité à une semaine

L'Europe craignait des retards de livraisons des vaccins de Pfizer/BioNTech de trois à quatre semaines mais les deux groupes prévoient un délai plus limité.

Pfizer et BioNTech

"Nous avons développé un plan qui permettra de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre."

"Pfizer et BioNTech ont développé un plan qui permettra d'augmenter les capacités de fabrication en Europe et de fournir beaucoup plus de doses au deuxième trimestre", ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint. "Nous reviendrons au calendrier initial de livraisons à l'Union européenne à partir de la semaine du 25 janvier, avec une augmentation des livraisons à compter de la semaine du 15 février", ont ajouté les deux groupes.