Valtonyc, le Puigdemont du rap espagnol?

Mais où est Valtonyc? Ce rappeur a fui l’Espagne afin d’éviter son incarcération. Josep Miguel Arenas Beltran , de son vrai nom, serait en Belgique. Condamné pour "apologie du terrorisme", "injures à la couronne" et "menaces", le chanteur de 24 ans devait se livrer à la justice. Ce qu’il n’a pas fait .

Dans des titres teintés d’extrême gauche, Valtonyc évoque le meurtre de membres du gouvernement, de la famille royale et de partis de droite: "Qu’ils aient peur comme un garde civil au Pays Basque" ou "Le roi a un rendez-vous sur la place du village une corde autour du cou" . La justice avait considéré que ces paroles faisaient entre autres l’apologie "incontestable" de l’ETA.

La législation espagnole sur l’apologie du terrorisme et les injures à la couronne est de plus en plus sujette à controverse. Ces derniers mois, plusieurs internautes ou artistes ont été condamnés pour ces chefs d’accusation. L’Espagne a d’ailleurs été désavouée par la Cour européenne des droits de l’Homme qui a estimé en mars qu’une condamnation de deux indépendantistes catalans qui avaient brûlé en 2007 une photographie du couple royal espagnol violait le droit à la liberté d’expression.