Venise sous les eaux

Une marée haute d'une ampleur sans précédent en plus d'un demi-siècle s'est abattue sur Venise. La place Saint-Marc s'est retrouvée sous eau et sa basilique historique a été inondée pour la sixième fois en 1.200 ans.

Une marée haute exceptionnelle de 1,87 mètre, le plus haut niveau depuis 53 ans, s'est abattue mardi dans la soirée sur la Cité des Doges, déclenchant les sirènes d'alarme. C'est la deuxième plus haute marée enregistrée à Venise depuis le début des relevés en 1923, derrière celle de 1,94 mètre observée le 4 novembre 1966.

Que se passe-t-il? L'eau inonde souvent les parties basses de la ville, dont la place Saint-Marc, et peut être amplifiée par le sirocco, comme cela a été le cas dans la soirée de mardi. Que faire? Pour protéger la ville de cette calamité qui altère chaque fois un peu plus son patrimoine artistique, le projet MOSE (acronyme de Module expérimental électromécanique, et signifiant Moïse en italien) est en cours de construction depuis 2003 mais le surcoût et les malfaçons ont entraîné de nombreux retards. Le projet consiste à installer 78 digues flottantes qui se lèveraient pour fermer la lagune en cas de montée de la mer Adriatique.