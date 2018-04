Vers une adhésion de la Macédoine et de l'Albanie à l'UE?

Ces deux pays, qui ont vu reconnaitre le statut de candidates à l’adhésion à l’UE en 2005 pour la Macédoine et en 2014 pour l’Albanie, n’ont pas encore entamé les discussions d’adhésion. Jusqu'à présent, seuls la Serbie et le Monténégro ont commencé des négociations d'adhésion à l'UE.

"Au vu des progrès achevés" par ces deux Etats, la Commission propose officiellement l'ouverture de négociations avec Skopje et Tirana. "Il revient aux 28 Etats membres de l'UE d'évaluer ces progrès et de prendre une décision", a déclaré Mogherini, qui ajoute: "La décision se fonde sur une évaluation de progrès réalisés par ces deux pays sur les recommandations faites en 2016 et un examen des mesures mises en oeuvre par Tirana et Skopje."