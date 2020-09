Vers une carte "Covid" commune aux Européens

Le travail va se poursuivre "dans les semaines qui viennent" pour aboutir à des recommandations aux États membres – qui restent souverains en matière de santé, mais le principe d’appuyer les décisions sur la base d’une appréciation commune de la situation sanitaire à travers l’Union est largement soutenu. "Ce que l'on aimerait c'est avoir une seule carte avec les mêmes critères pour toute l'Europe: que quand une région est placée en rouge elle le soit pour l'ensemble des États membres", indiquait le commissaire à la Justice Didier Reynders en amont de la réunion, ajoutant que cette carte devrait être mise à jour une fois par semaine, "pas plus". Son collègue Maros Sevcovic a précisé à l’issue du Conseil qu’ il sera demandé au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de produire cette carte , et que le débat sur les critères à utiliser pour la générer va se poursuivre.

La Belgique partante

Les recommandations à venir devraient améliorer la lisibilité des restrictions liées à la pandémie, alors qu’aujourd’hui les États membres prennent des décisions non coordonnées en la matière. Dans l'entourage du ministre belge des Affaires européennes Koen Geens, on confirme que la Belgique est favorable à "une base d'analyse conjointe". C’est dans l’optique d'une coordination européenne que le gouvernement belge a par ailleurs décidé de ne plus interdire, à dater du 25 septembre, les déplacements non essentiels vers les régions classées "rouge".