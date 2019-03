Vers une forte hausse des salaires en Allemagne

Trois millions de salariés de la fonction publique, de fonctionnaires et de retraités du secteur vont percevoir une hausse de leurs revenus de 8%, rétroactive au 1er janvier 2019. Seule parmi les 16 Länder allemands, la Hesse ne ratifiera pas l’accord signé samedi dans la soirée à Potsdam (près de Berlin). Etalée sur trois ans, la progression sera de 3,2% en 2019, autant en 2020 puis de 1,4% en 2021 et ne pourra être inférieure à 240 euros brut par mois pour les plus bas salaires. Certains secteurs profitent d’une hausse supplémentaire, comme le soin aux personnes âgées et l’enseignement. "C’est un résultat spectaculaire", se félicite Frank Bsirske, le chef du syndicat de la branche Ver.di.