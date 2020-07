Vers une taxation des plus de 40 ans au Royaume-Uni

Boris Johnson s'interroge sur l'opportunité d'introduire une nouvelle taxe spécifique, réservée aux plus de 40 ans, et destinée à financer les soins aux personnes âgées.

Le financement des soins aux personnes âgées via une taxation directe pourrait constituer l'une des premières grandes réformes de l'après-Covid. Une réflexion est actuellement en cours au sein du Department of Health and Social Care (DHSC), autour d'une contribution spécifique des personnes de plus de 40 ans.