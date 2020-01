Vert et libéral, un alliage pas incompatible en Suisse

Le parti des Vert’libéraux a le vent en poupe: il combine préservation de l’environnement et libéralisme au plan économique et social.

Pragmatisme versus dogmatisme

La progression des Vert’libéraux illustre qu’il y a "un marché à prendre" au sein de l’électorat. Guy Mettan, ex-rédacteur en chef de la Tribune de Genève, est un ancien député démocrate-chrétien devenu indépendant. Il s’est présenté sur une liste apparentée aux Vert’libéraux qui est parvenue à décrocher un siège à Berne. Il juge qu’entre vert et libéral, il n’y a aucune contradiction, au contraire. "Les Vert’libéraux sont des écologistes de droite, c’est-à-dire favorables à la nature, soucieux du climat et de la protection du territoire. Pour le reste, ils sont libéraux sur les plans économique et social. En résumé, c’est le pragmatisme face à un certain dogmatisme qui prévaut chez les Verts traditionnels."