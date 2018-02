Viktor Orban s'attaque à l'UE, au FMI et à George Soros

Lors de son discours sur l’état de la nation, le Premier ministre hongrois a rejeté la politique de l’Union européenne. Il s’est érigé en défenseur de la chrétienté contre le libéralisme, Soros, le FMI et l’islam.

"La Hongrie ne sera solidaire qu’avec les dirigeants d’Europe occidentale qui veulent sauver leur pays et la culture chrétienne." Le Premier ministre hongrois Viktor Orban (PPE, Fidesz) s’est attaqué lundi à l’Union européenne , aux Nations unies et au milliardaire George Soro s lors de son discours annuel sur l’état de la nation.

"Assez de l’euro bla-bla"

Viktor Orban a accusé les instances internationales de vouloir imposer à son pays une politique pro-migratoire , tout en dénonçant l’islamisation de l’Europe. Il s’est opposé aux quotas de répartition décidés par le Conseil européen. "Nous en avons assez de l’euro bla-bla, des paroles doucereuses du libéralisme et du politique correct", a-t-il dit.

De 2014 à 2020, la Hongrie doit recevoir de l’Union européenne 22 milliards d’euros de fonds structurels et 3,5 milliards pour son développement rural.

L’identité nationale hongroise

L’autocrate de droite radicale a longuement défendu l’identité nationale hongroise. "Nous, Hongrois, n’avons un futur que si nous restons Hongrois, que si nous cultivons notre langue, protégeons notre identité chrétienne et hongroise" , a-t-il lancé, avant de flatter les Hongrois qui, eux, "croient aux choses simples" , comme "le travail, la famille et la patrie" .

Le Premier ministre a promis que son pays "ne dépendra plus jamais de l’Union européenne et du FMI. Nous avons renvoyé la muselière à Bruxelles et la laisse au FMI", a-t-il ironisé.