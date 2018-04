Vincent Bolloré placé en garde à vue

Le PDG du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, a été placé en garde à vue ce mardi et est entendu sur des soupçons de corruption en Guinée et au Togo , selon Le Monde. Vincent Bolloré, premier actionnaire du groupe Vivendi, est convoqué dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

Une information judiciaire a donc été ouverte pour "corruption d'agents publics étrangers", portant sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 des 16 terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré: l'un au Togo (à Lomé) et l'autre en Guinée (à Conakry).

Que soupçonnent les magistrats?

Que les dirigeants du groupe aient utilisé leur filiale de communication Havas afin de faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains (en l'occurrence le Guinéen Alpha Condé et le Togolais Faure Gnassingbé), en effectuant des missions de conseil et de communication sous-facturées, avec pour objectif d'obtenir les concessions portuaires des lucratifs terminaux à conteneurs. L'information judiciaire vise donc à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique pour obtenir la gestion des ports de Lomé et Conakry.