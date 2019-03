Vingtième journée des gilets jaunes, accrochages à Bordeaux

Des accrochages ont aussi éclaté en milieu d'après-midi à Bordeaux, l'un des bastions du mouvement. Du matériel de chantier et des tuyaux en caoutchouc ont été incendiés en centre-ville. Les forces de l'ordre ont effectué plusieurs charges alors que des manifestants lançaient divers projectiles. En fin d'après-midi, le cortège, où se mêlaient des dizaines de "black blocs", se diluait en petits groupes jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, tentant de se regrouper dans une place non loin du centre-ville. Le cortège paraissait rassembler plus du double de manifestants que la semaine dernière (2.500 personnes samedi dernier, selon une source proche du dossier).