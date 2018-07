Virage à droite pour le Parti Populaire espagnol

Après la chute de Rajoy, la droite élit Pablo Casado comme nouveau chef. Ce député de 37 ans marque marque un virage à droite et un changement de génération pour la formation conservatrice.

Groggy après la chute de Mariano Rajoy début juin, le Parti Populaire espagnol (droite) a élu samedi comme nouveau chef Pablo Casado, député de 37 ans, dont la désignation marque un virage à droite et un changement de génération pour la formation conservatrice.

"Une nouvelle étape commence aujourd'hui (samedi)" pour le PP qui va "tenter de reconquérir le coeur de tous les Espagnols après les semaines si difficiles que nous avons dû vivre", a déclaré Casado, ovationné par les membres de sa formation. "Le Parti populaire est de retour" et "nous sommes disposés à gouverner une nouvelle fois cette société", a ajouté le nouveau chef de la droite.

Lors du congrès extraordinaire de deux jours du parti à Madrid, les grands électeurs chargés de désigner le nouveau patron du PP qui sera son candidat lors des prochaines législatives, prévues au plus tard mi-2020, ont largement placé en tête Casado (1.701 voix) devant Soraya Saenz de Santamaria, ancienne bras droit de Rajoy (1.250 voix). Cette dernière, qui représentait la continuité, avait pourtant recueilli le 5 juillet le plus de voix parmi les militants, lors de primaires inédites au sein du parti mais Casado aura bénéficié de l'appui décisif de l'ancienne ministre de la Défense et numéro deux du parti, María Dolores de Cospedal, arrivée troisième le 5 juillet.