Vladimir Fédorovski: "La Russie et l'Occident ont tout intérêt à s'entendre"

Il est plus connu à l’étranger que dans son propre pays. Ancien diplomate de carrière reconverti dans l’écriture, Vladimir Fédorovski incarne à merveille la Russie cultivée et cosmopolite que l’on apprécie en Europe, aux antipodes du nationalisme cultivé par l’autre Vladimir, l’actuel maître du Kremlin.

Les Russes aujourd’hui détestent cette période, parce qu’ils ont l’impression de s’être fait rouler par l’Occident. Au lieu de renvoyer l’ascenseur, l’Occident, et les Américains en particulier, ont humilié la Russie en repoussant les frontières de l’Otan et en manipulant le scrutin de 1996. Gorbatchev était ambigu quant à savoir s’il fallait réformer le régime ou le supprimer. Quant à l’idéologue de la Perestroïka, Alexandre Jakovlev, avec qui je travaillais en lien direct, il était conscient que le régime était criminel. Rétrospectivement, nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Tout s’est fait sans guerre civile dans un pays doté de 10.000 têtes nucléaires. Ce que nous avons accompli relève du miracle.

Il prépare sa succession depuis début 2016, lorsqu’il a nommé une nouvelle génération de trentenaires au gouvernorat des provinces. Au niveau de son entourage, il a poussé en première ligne un personnage jusque-là peu connu du grand public, Alexeï Dioumine, passé du statut de garde du corps personnel à celui d’éminence grise. Il réunit les deux critères fixés par Poutine: il est jeune – 45 ans – et animé par la fibre patriotique. Son heure de gloire se situe en 2014, lorsqu’il a géré de main de maître la nuit fatidique où Poutine avait décidé de sauver le président ukrainien Viktor Ianoukovitch et de rattacher la Crimée à la Russie. Depuis février 2016, il est gouverneur de la région de Toula, au sud de Moscou, qui concentre le complexe militaro-industriel russe.

Le premier, c’est le système qui repose sur une seule personne. Le système politique est verrouillé, basé sur l’autorité et fermé à tout débat d’idées. La Russie n’a pas la tradition chinoise de préparer la succession. Le second problème, c’est la forte dépendance de l’économie russe par rapport au gaz et au pétrole.

J’observe beaucoup d’hypocrisie sur cette question. Les Russes n’ont jamais cru que Trump serait élu. Par contre, ils ont volé les mails d’Hillary Clinton. Mais aujourd’hui, tout le monde vole les mails de tout le monde. Ceci étant, je doute fort que Trump soit un agent de Poutine: les rapports entre Washington et Moscou sont au plus bas. Si les Russes ont joué un rôle dans la campagne, c’est sans commune mesure avec l’opération montée par les Américains en 1996 lorsqu’ils ont débarqué une équipe d’experts à Moscou pour remettre en selle Boris Eltsine, malmené dans les sondages.

Pour des observateurs avisés comme Hubert Védrine ou Henry Kissinger, diaboliser les Russes permet de retrouver l’ennemi d’antan. C’est un moyen de faire fonctionner le complexe militaro-industriel. Mais la confrontation est une posture dangereuse. Le véritable adversaire de l’Occident, ce n’est pas la Russie mais l’islamisme. Et on ne réglera pas le problème de l’islamisme en se mettant les Russes à dos. Je ne vois d’ailleurs pas de contradiction majeure entre les intérêts russes et occidentaux. Les deux ont tout intérêt à s’entendre. Prenez le dossier ukrainien: au lieu de jouer la confrontation, on pourrait faire de l’Ukraine un trait d’union entre l’Occident et la Russie.