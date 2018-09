Vladimir Poutine, accusé en "dernier ressort" dans l'affaire Skripal

Le secrétaire d'Etat britannique à la Sécurité a aujourd'hui déclaré sur la chaîne BBC Radio 4 que Vladimir Poutine serait responsable "en dernier ressort" de l'empoisonnement des Skripal "dans la mesure où il est le président de la Fédération russe et où c'est son gouvernement qui contrôle, finance et dirige le renseignement militaire." La mise en cause du service renseignement militaire russe, qu'a annoncée mercredi Theresa May devant le parlement, conduirait à celle du président Poutine.