Voici la class action européenne

Les consommateurs européens pourront se regrouper pour attaquer collectivement en justice des entreprises qui baffouent leurs droits. Un accord est intervenu entre les négociateurs du Parlement et du Conseil de l'UE.

C'est une mesure que les associations européennes de consommateurs attendaient depuis trente ans et que l'affaire Volkswagen a contribué à faire atterrir . Les législateurs européens ont trouvé un accord, lundi soir, sur la création d'un modèle d'action collective (ou class Action) harmonisé dans tous les États membres, et la possibilité pour les citoyens de différents pays de faire valoir collectivement leurs droits face à une entreprise.

Le texte final de la directive faisait encore l'objet d'ajustements techniques, ce mardi, et n'avait pas été rendu public, mais les nouvelles règles garantiront que les consommateurs seront protégés contre les préjudices de masse , tout en prévoyant des garde-fous pour éviter les poursuites abusives, selon les termes d'un communiqué du Parlement .

"Nous avons cherché un équilibre entre la protection légitime des intérêts des consommateurs et la nécessité de la sécurité juridique pour les entreprises."

Outre le fait que chaque État membre devra disposer d'une entité au moins qualifiée pour exercer des recours collectifs au nom de consommateurs, certaines associations pourront mener des actions transnationales . Elles devront, pour être reconnues, démontrer leur indépendance et prouver un an d'activité de protection des consommateurs.

"Pour les consommateurs, aller en justice comme individu – en particulier face à une multinationale aux poches pleines – est souvent une barrière insurmontable", a souligné le BEUC, se réjouissant de l'accord annoncé entre négociateurs du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. Et la coupole européenne des associations de consommateurs de souligner qu'en plus de permettre une meilleure défense aux consommateurs, cette mesure bénéficiera aux entreprises qui suivent les règles quand leurs concurrentes ne les suivent pas.