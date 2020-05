Von der Leyen prête à livrer bataille contre les juges allemands

L'explication de Francfort

"La BCE va sans doute rédiger un bel argumentaire, qui sera transmis au gouvernement allemand par la Bundesbank, et on peut espérer que ses explications permettront de calmer les incertitudes."

Et exige un opt-out, sur l'air de "I want my money back" de Thatcher: que la banque centrale allemande s'exempte d'une partie de l'effort d'activation de la planche à billets. À moins que la BCE ne démontre que ce programme est "proportionné". La Cour de Justice, seule habilitée à juger de l’action des institutions de l’Union, avait pourtant jugé ce programme proportionné et a rappelé ce principe cardinal de droit européen: "Les cours nationales ont l'obligation d'assurer que le droit européen prenne plein effet."