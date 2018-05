Votre vie sexuelle dans le contrat de travail

Les clauses de transparence sont de plus en plus courantes dans les entreprises anglo-saxonnes. Toute relation intime entre salariés doit y être déclarée.

Conflits d’intérêts, favoritisme, rapports non consensuels, rapports trop passionnels: les dérives potentielles liées à une union sont nombreuses, et peuvent profondément impacter la réputation d’une entreprise ou d’une organisation. Les scandales Oxfam et Richard Ferrand, de nature très différente, ont démontré à quel point des actes très minoritaires ou administrativement opaques pouvaient détruire une crédibilité construite sur plusieurs décennies.

Des salariés pris au piège

Ce contrat permet également aux entreprises de s’offrir une protection morale en cas de harcèlement chronique. D’une certaine manière, elles piègent les potentielles victimes d’abus, qui, une fois la "déclaration de couple" effectuée, sont un peu plus livrées à elles-mêmes en cas de grave préjudice. Cette astuce juridique, aussi puritaine et cynique soit-elle, est parfaitement logique et rationnelle pour toute entreprise normalement constituée, dont la nature est de maximiser les profits en minimisant les risques. Les "love contracts" sont appelés à prospérer et à protéger davantage les intérêts de court terme des investisseurs et des salariés.