Voyager en Grande-Bretagne avec les tickets InterRail et Eurail, c'est bientôt fini

Les tickets InterRail et Eurail ne seront plus valables en Grande-Bretagne en 2020. Eurostar ne sera quant à lui pas affecté.

Les voyageurs européens ne pourront plus utiliser les pass InterRail et Eurail, billets de train permettant de se déplacer à travers l'Europe, à partir du 1er janvier 2020 pour voyager au Royaume-Uni. Une décision qui n'a toutefois pas de lien avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et qui ne concerne pas les trains Eurostar entre Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam.