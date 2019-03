Westminster prend le dossier Brexit en mains

Trois secrétaires d'État , Richard Harrington, Steve Brine et Alistair Burt, ont en outre démissionné du gouvernement pour voter contre Theresa May.

L'amendement, déposé par l'élu conservateur Oliver Letwin et auquel Thersa May s’opposait, a été adopté par 329 voix contre 302 . Il modifie l'agenda parlementaire pour donner aux élus de Westminster le temps d'organiser des votes indicatifs sur les différentes options.

Les députés doivent voter mercredi sur une série d'options sur le divorce entre Londres et Bruxelles et dire s'ils sont d'accord sur des liens plus étroits avec les Européens et ensuite tenter d'inciter le gouvernement à aller dans cette voie.