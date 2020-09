"Wir schaffen das", trois mots qui ont bouleversé l’Allemagne

Le 31 août 2015, Angela Merkel prononçait les trois mots qui resteront dans les livres d’histoire: "Wir schaffen das", "nous y arriverons", assurait la chancelière, alors que les réfugiés se précipitent aux portes de l’Allemagne. Cinq ans plus tard, l’heure est au bilan.

"Aujourd’hui je prendrais la même décision (qu’il y a cinq ans, NDLR)", assurait Angela Merkel la semaine dernière face à la presse. Le 31 août 2015, elle prononçait les trois mots qui ont changé le cours de l’histoire: "Wir schaffen das…", "nous y arriverons", assure-t-elle alors que les gares de Munich, Berlin ou Hambourg voient débarquer par trains entiers un flot ininterrompu de réfugiés hagards. Face à l’urgence humanitaire, la fille de pasteur décide de faire passer l’humanitaire avant la bureaucratie et promet de procéder plus tard à l’examen des demandes d’asile. En quelques mois, un million de personnes, pour l’essentiel des Syriens, des Afghans ou des Irakiens cherchent refuge en République fédérale. "Il y a eu des moments où nous n’avons plus contrôlé la situation", concède aujourd’hui l’ancien ministre de l’Intérieur Thomas de Maizière. Cinq ans plus tard, l’heure est au bilan en Allemagne.

"Jusqu’à la crise du coronavirus, on peut dire que le bilan était plutôt positif", estime Panu Poutvaara, directeur du centre de recherche sur les migrants au sein de l’institut d’analyse de la conjoncture de Munich, Ifo. "Les hommes surtout ont été intégrés beaucoup plus rapidement sur le marché du travail que lors de la précédente vague migratoire des années 90, en provenance de l’ex-Yougoslavie. La situation économique était meilleure qu’à l’époque, et la situation démographique, tendue, a aidé à l’intégration sur le marché de l’emploi."

À l’été 2017, un quart des personnes arrivées en Allemagne en 2015 et 2016 avaient trouvé un travail, selon la Fondation Bertelsmann. En 2020, l’institut IAB de l’Office fédéral pour l’Emploi estime que la moitié des migrants arrivés depuis 2013 dans le pays avaient un emploi ou un contrat d’apprentissage à la veille de la crise sanitaire. "L’Allemagne avait aussi plus d’expérience avec les migrations que dans les années 90", ajoute Panu Poutvaara, vantant les mesures d’intégration – cours de langue allemande, cours d’intégration culturelle – adoptées par Berlin. À lui seul, l’État fédéral a dépensé plus de 80 milliards d’euros pour l’intégration des réfugiés depuis 2016, auxquels s’ajoutent les 50 milliards dépensés par les Länder, qui prennent notamment en charge le logement des réfugiés. Fin 2018, les trois quarts des nouveaux-venus avaient quitté les hébergements d’urgence et vivaient dans leur propre appartement.

Bilan politique mitigé

Le bilan politique est plus mitigé. "Le 'wir schaffen das' d’Angela Merkel a d’abord donné naissance au mouvement de 'bienvenue', auquel on a assisté à l’été 2015", rappelle le politologue et historien Siegfried Heimann, évoquant les "scènes de liesse en gare de Munich, les policiers posant leur casquette sur la tête des enfants réfugiés…" La liesse aura été de courte durée. Plusieurs faits divers impliquant des réfugiés provoquent de vives émotions dans le pays. À l’automne 2017, l’AfD fait son entrée au Bundestag. Pour la première fois depuis 1945, un parti d’extrême droite franchit le cap éliminatoire des 5% permettant d’être représenté dans l’hémicycle. "L’AfD qui était en perte de vitesse depuis les plans de sauvetage de l’euro a trouvé avec les réfugiés un nouveau thème de mobilisation", rappelle Siefried Heimann. De son côté, la scène néonazie relève la tête et multiplie les agressions contre des foyers de réfugiés ou les personnalités qui soutiennent la politique migratoire d’Angela Merkel, comme le préfet Lübcke, assassiné d’une balle dans la tête par un néonazi en juin 2019.

