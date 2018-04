Zeg maar "Fuck The King"

Exit le crime de lèse-majesté du code pénal néerlandais. "F. ck the king!", l’insulte ne sera désormais plus passible de plusieurs années de prison. Les articles 111, 112 et 113 qui punissaient de lourdes peines de prison (jusqu’à cinq ans) et d’amendes (jusqu’à 20.000 euros) les insultes au souverain des Pays-Bas ou à son conjoint, à l’héritier du trône ou à son conjoint ou encore au régent, passent à la trappe.