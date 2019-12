Zizanie entre alliés avant le sommet de l'Otan

Ce sommet devait être celui de la réconciliation, il pourrait devenir celui de la zizanie. Et les airs de Noël dont s’est parée Londres n’y changeront pas grand-chose. Les 29 dirigeants des États de l’Otan sont réunis ce mercredi dans la capitale britannique, au Grove Hotel, pour célébrer les 70 ans de l’Alliance atlantique et surtout se pencher sur ses défis majeurs. Les deux thèmes principaux sont le partage de la charge financière et les relations difficiles avec la Russie et la Chine. En coulisse, les coups de coude se perdaient à la veille du sommet.