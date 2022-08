Alexander De Croo plaide en Norvège pour un prix plafond du gaz

Il a surtout tenté de convaincre la Norvège - le principal fournisseur de gaz de la Belgique et un espoir pour de nombreux pays - de l'utilité d'un plafond européen des prix du gaz. "Les Norvégiens n'ont pas non plus intérêt à ce que l'Europe se dirige tout droit vers l'abîme", a-t-il déclaré lors d'un discours devant l'Offshore Northern Seas Conference (ONS) à Stavanger, en Norvège, l'un des plus grands rassemblements mondiaux des principaux acteurs du monde de l'énergie. Un événement lors duquel il a rencontré le fondateur des sociétés américaines Tesla et SpaceX, le multimilliardaire Elon Musk.