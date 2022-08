Allemagne : le remplissage des cuves de gaz "plus rapide que prévu"

Les réserves de gaz se remplissent "plus vite que prévu" en Allemagne, malgré les baisses drastiques des livraisons russes, s'est félicité dimanche le gouvernement, qui s'attend à remplir son objectif d'octobre dès septembre. "Malgré les circonstances difficiles (…) les réservoirs se remplissent plus vite que prévu", a déclaré le ministre de l'Économie et du Climat Robert Habeck, dans un communiqué.