Allemagne: Scholz annonce 60 milliards d'euros d'investissements supplémentaires

Le "frein à l'endettement", inscrit dans la Loi constitutionnelle allemande, impose au gouvernement de ne pas emprunter l'équivalent de plus de 0,35% du PIB chaque année. La crise sanitaire a fait voler en éclats cette règle, et Berlin a dû, à titre exceptionnel, la mettre entre parenthèses pour les exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022, afin de soutenir son économie frappée par les restrictions anti-covid.