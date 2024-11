Enrico Letta: "Donald Trump aidera l'Europe à passer à l'âge adulte"

Le démocrate italien Enrico Letta a publié les conclusions d'un rapport sur le futur du marché unique. Réaliste et pragmatique, pour lui, l'avenir de l'Europe passe par l'autonomie de sa défense, l'unification du droit des affaires, la coordination des efforts dans les nouvelles technologies et la maîtrise d'une immigration réfléchie. Faisant écho à Mario Draghi, et malgré un optimisme revendiqué, ses conclusions sont sans appel: l'Europe doit réagir au plus vite.