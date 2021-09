Johnson augmente massivement les cotisations pour sauver les services de santé

Six mois après avoir augmenté de 19 à 25% la taxation sur les bénéfices des entreprises, Boris Johnson procède à la réforme fiscale la plus spectaculaire depuis l'invention de la TVA , il y a un demi-siècle, en créant une nouvelle taxe qui concernera cette fois tous les acteurs de l'économie: salariés, retraités, investisseurs, entreprises.

À partir d'avril 2022, une charge supplémentaire de 1,25% sera appliquée sur les revenus bruts des salariés et des retraités, sur les dividendes des actionnaires et entrepreneurs, et sur les cotisations patronales des entreprises. Cette cotisation sera intégrée à la National Insurance Contribution dans un premier temps, puis sera séparée à partir de 2023, avec un intitulé et une ligne uniques sur les feuilles de paie.