L'équilibre italien suspendu à l'avenir de "Nonno Draghi"

Le président de la République italienne Sergio Mattarella et le Premier ministre Mario Draghi, au cours d'une cérémonie en décembre: le second n'exclut pas de prendre la place du premier.

Le Premier ministre italien Mario Draghi n'exclut pas de prendre la présidence de la République. Au risque de rompre le fragile équilibre politique que connaît le pays depuis un an?

Le 3 février va-t-il marquer la fin d'une courte période de stabilité politique en Italie? La question est dans l’air depuis que le Premier ministre Matteo Draghi a laissé entendre le mois dernier qu’il pourrait se voir à la présidence de la République, dont le poste se libérera à cette date. Au risque de faire vaciller l'équilibre politique que connaît le pays depuis un an?

Un choix personnel

Alors que le président Sergio Mattarella a indiqué depuis longtemps son souhait de ne pas rempiler au terme de son septennat, plus d’un millier de responsables politiques (élus nationaux et représentants régionaux) sont chargés d’élire son successeur au cours d’un scrutin qui s'ouvrira le 27 janvier et qui pourrait s’étendre sur plusieurs jours. L’enjeu de ce vote est d’ordinaire très relatif, les compétences du chef de l’État étant limitées à un rôle non exécutif, de garant de la Constitution notamment. Cette fois, c’est différent.

Pas tant parce que le seul candidat déclaré à ce jour est l’ancien Premier ministre de droite Silvio Berlusconi – rien n’est impossible en politique, mais son élection "serait une énorme surprise", indique le politologue Luca Tomini, spécialiste de la politique italienne au Cevipol (Université libre de Bruxelles).

"Il a le choix entre d'un côté beaucoup de pouvoir mais aussi beaucoup de problèmes pendant un an, et de l'autre un peu moins de pouvoir mais beaucoup de prestige pour sept ans." Luca Tomini Politologue au Cevipol

Mais plutôt en raison de l’incertitude autour du cas Draghi. Porté à la tête d’un gouvernement d’union nationale en février 2021, l’ancien président de la Banque centrale européenne s’est trouvé un nouveau surnom, le "Nonno d’Italia", grand-père au service de la nation, pour signifier sa modeste disposition à aller là où il sera le plus utile, quitte à délaisser le Palais Chigi plus rapidement que prévu.

Figure respectée au pays comme à l’international, l'économiste a été hissé au rang de garant de l’unité du pays par la quasi-totalité des partis italiens, de la gauche à l’extrême-droite. Mais à mesure qu’approche la prochaine échéance électorale, les législatives de 2023, cet attelage hétéroclite va devenir moins maniable.

"Si Mario Draghi reste à la tête du gouvernement, il sait que c’est pour un an et en sachant qu’il sera peut-être beaucoup plus compliqué de gérer les tensions au sein de la coalition en 2022", souligne Luca Tomini. À côté, la présidence de la République est une perspective reposante: "Il a le choix entre d'un côté beaucoup de pouvoir, mais aussi beaucoup de problèmes pendant un an, et de l'autre un peu moins de pouvoir, mais beaucoup de prestige pour sept ans", résume le politologue.

Inquiétudes

La perspective de voir cette figure de stabilité faire un pas de côté n’est de nature à rassurer ni les marchés ni les partenaires économiques de l’Italie – notamment parce qu'elle pourrait retarder la mise en œuvre des réformes structurelles que l'Italie s'est engagée à mener en contrepartie des financements du plan de relance européen (68,9 milliards d'euros de subsides et 122,6 milliards de prêts). Une crainte qui serait d'autant plus fondée si le mercato au sommet de l'État devait entraîner des élections anticipées, lesquelles pourraient favoriser – selon les sondages actuels – les partis d’extrême droite, la Ligue et les Frères d’Italie. "Cette constellation pourrait conduire le pays à une nouvelle période d'instabilité politique, au pire moment qui soit", selon le responsable de l'analyse macroéconomique de Saxo Bank, Christopher Dembik. Pour qui cette situation "représente potentiellement un risque extrême pour les marchés financiers".

"Cette constellation pourrait conduire le pays à une nouvelle période d'instabilité politique, au pire moment qui soit." Christopher Dembik Saxo Bank

Luca Tomini ne partage pas cet alarmisme et souligne que les jeux sont encore très ouverts sur la succession de Sergio Mattarella et qui juge très improbable le scénario d’élections anticipées en cas de départ de Mario Draghi à la tête de l'État. "Je vois mal l’hypothèse d’une élection politique en 2022. Personne n’en veut: avoir des élections maintenant créerait énormément de soucis – pour la gestion du covid, la mise ne place des réformes, le rapport avec l’Europe… Or les partis italiens sont très faibles et très divisés en leur sein. À mon avis, ils vont tout faire pour aller jusqu’au bout de la législature, en 2023."

En attendant, les coûts d'emprunts de l'Italie ont grimpé de 30 points de base ces deux dernières semaines dans ce que l'agence financière Bloomberg décrit comme une réaction à l'avenir incertain de Draghi en même temps qu'à la fin annoncée du programme de stimulus de la Banque centrale européenne. Comme pour sécuriser ce qui peut l'être avant une possible poussée de fièvre sur les marchés, Rome a émis mercredi avec succès une nouvelle obligation à 30 ans.